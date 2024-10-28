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Yemekteyiz Ali kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ali Bey kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz Ali kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ali Bey kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 28 Ekim – 1 Kasım haftasında yarışacak olan Ali Bey'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Ali Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ali kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Ali Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ali kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ALİ KİMDİR?

Yemekteyiz Ali'nin yarışmadaki tarzıyla gündem oldu o. Rakibi Nurettin ile Adana kebap atışmasına giren Ali, "Ben de benim günümde bale yapacağım sana" deyince herkesi güldürdü. Zuhal Topal'dan, "Ben de dahil hepimizin çok şaşıracağı bir hafta" açıklaması izleyiciyi meraklandırdı. Ali Bey hakkında detaylar geliyor...

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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