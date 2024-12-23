Yemekteyiz Ali Hüda kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz YILBAŞI Ali Hüda Bey kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Ali Hüda Bey'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. 23-27 Aralık haftasında yarışacak olan Ali Hüda Bey'in hayatı ve yemek yapma yetenekleri, ev sahipliği becerileri ile ekranlara gelecek. Yemekteyiz programı, yarışmacıların mutfak ve ev sahipliği yeteneklerini sergileyerek izleyici ile buluşuyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ali Hüda Bey kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ALİ HÜDA BEY KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Ali Hüda, 27 yaşındadır ve aşçıdır. Ali Hüda, aslen Kütahyalıdır.

Ali Hüda geçtiğimiz yıl katıldığı haftada 1. olmuştu.

İşte Ali'nin önceki1.'liği: