Yemeksepeti, çevrimiçi yemek siparişi sitesidir. 2001 yılında kurulan site, 20 milyondan fazla üye sayısına sahiptir ve günde ortalama 600 bin sipariş almaktadır. Yemeksepeti uygulamasına giriş yapan kullanıcılar sorun ile karşılaşmasının ardından Yemeksepeti çöktü mü? Yemeksepeti neden açılmıyor, sorun mu var? sorularını araştırdı.

Yemeksepeti çöktü mü? merak ediliyor. Yemeksepeti, 2020 yılında 32 bin 437 yeni restoranın dijitalleşerek online paket servis sistemine başlamasını sağladı. Bu restoranların %82'sini yerel ve tekil işletmeler oluşturmaktaydı. Uygulamaya giriş esnasında sorun yaşayan kullanıcılar Yemeksepeti çöktü mü? Yemeksepeti neden açılmıyor, sorun mu var? sorularına yanıt aradı.

YEMEKSEPETİ ÇÖKTÜ MÜ?

Yemeksepeti uygulamasında 3 Ağustos günü bazı teknik problemler meydana geldi. Ekipten resmi açıklama gelmesinin ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

YEMEKSEPETİ NEDİR?

Yemeksepeti, çevrimiçi yemek siparişi sitesidir. 2001 yılında kurulan site, 20 milyondan fazla üye sayısına sahiptir ve günde ortalama 600 bin sipariş almaktadır. Yemeksepeti, 2020 yılında 32 bin 437 yeni restoranın dijitalleşerek online paket servis sistemine başlamasını sağladı. Bu restoranların %82'sini yerel ve tekil işletmeler oluşturmaktaydı. Şirketin web sitesinin yanında iOS ve Android uygulamaları da bulunmaktadır.

Yemeksepeti, Mayıs 2015'te online yemek sipariş platformu olan Delivery Hero'nun bünyesine katılmıştır. Yemeksepeti Vale uygulaması ile paket servisi yapmayan restoranların, Yemeksepeti'nin kendi kuryeleri ile çalışabilmesi sağlanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulunun 10 Ağustos 2021 tarihli raporunda, Yemeksepeti'nin "indirim yağmuru" adı altında müşterilerine sunduğu kampanyalarda, önce fiyatlara zam yapıldığını ardından da zamlı fiyat üzerinden indirim uygulandığını tespit etti