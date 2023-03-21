Ülkemizde önde gelen dijital pazarlama platformlarından olan Yemek Sepeti hakkında Yemeksepeti çöktü mü, Yemek Sepeti sorun mu var? Neden açılmıyor? Yemek Sepeti ne zaman düzelecek? sorularının yanıtları aranıyor.

Yemek Sepeti çöktü mü? Yemek Sepeti ne zaman düzelecek? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ekonomik olarak günden güne büyüyen yemeksepeti sık kullanılan bir platform haline geldi. Pazarlama konusunda hayli gelişen şirket Bana Bi uygulaması ile değişik ürünleri de kapınıza kadar getiriyor. Peki, Yemek Sepeti çöktü mü? Yemeksepeti ne zaman düzelecek?

YEMEKSEPETİ ÇÖKTÜ MÜ?

Yemek Sepeti'nden 21 Mart erişim sorunu sonrası açıklama geldi.

Açıklamada "Sistemde teknik bir problem oluştu, teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler." denildi.