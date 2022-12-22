Yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağına yönelik iddia bugün sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade'den ise açıklama geldi. Peki, Yemek kartları kalkıyor mu? Yemek kartları kalktı mı? İşte merak edilenler...

YEMEK KARTLARI KALKIYOR MU?

Yemek kartlarının marketlerde kullanılamayacağına yönelik iddia bugün sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Kamuoyunda büyük tepki çeken haberlere yanıt ise Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade'den geldi. Kartların kullanımıyla ilgili herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Piyade, "1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuat, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmemektedir" ifadesini kullandı. Yemek kartlarının kullanımıyla ilgili herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Piyade, "Yemek kartlarının restoran ve marketlerde yemek ve tüketime hazır gıda dışında kullanılmasının vergi istisnasına konu olmaması hususu, 2008 yılında yayınlanan ve halen yürürlükte olan 382 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde düzenlenmiştir. Bu kapsamda 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücreti konusundaki yeni mevzuat, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirmemektedir" diye konuştu.