Yemek kartlarının artık marketlerde geçmeyeceği haberleri vatandaşı endişelendirdi. Çoğu çalışan iş yerlerinin verdiği yemek kartlarını market alışverişlerinde kullanıyor. Şimdi ise yemek kartlarının market alışverişlerinde geçerli olmayacağı söyleniyor. Peki, Yemek kartları kalkıyor mu? Yemek kartları marketlerde geçecek mi?

YEMEK KARTLARI KALKIYOR MU?

Yemek kartları artık market alışverişlerinde geçerli olmayacak. Onun yerine işverenler, yemek ücretlerini maaşına yansıtacak. Yemek kartlarında bulunan bakiye, çalışanın maaşına eklenecek. Günlük asgari ücretin yüzde 23.65'i kadar tutar prime esas kazançtan istisna tutulacak.

Eğer iş yerinde yemek karşılanıyorsa yemek ücretleri sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek.

Eğer iş yeri yemeği kendi mutfağında değil de başka bir firma aracılığıyla veriyorsa fatura karşılığı yapılan yemek ücretleri ödemesi prim esas kazanca dahil edilmeyecek.