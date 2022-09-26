Yemek kartları kalkıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Ticaret Odası (İTO) 140. Yıl Özel Ödülleri Töreni'ndeki konuşmasında yemek kartlarından söz etmesi üzerine yemek kartları kalkıyor mu merak edildi. İşte detaylar...

YEMEK KARTLARI KALKIYOR MU?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Nakden ödenen yemek bedeli vergi istisnası kapsamına girecektir." dedi.

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Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Ticaret Odası (İTO) 140. Yıl Özel Ödülleri Töreni'ndeki konuşmasında, geçmişte faizi 4,6'ya indirdiklerini, enflasyonun ise 6,2'ye geldiğini söyledi.

Bunu kendilerinin başardığını dile getiren Erdoğan, "Birileri değil. Bu neticenin üzerinden kendine paye çıkarmaya çalışanlar yok değil, var. Sen kimsin? İmzayı atan kim? Sen kimsin? Altı sıfırı Türk lirasından çıkaran bu Başbakan. Sen kimsin ya? Senin irapta mahallin bile yok. Burada Başbakan olur vermedikten sonra sen ne yapabilirsin ya? Çıkıp televizyon ekranlarında 'Ben yaptım. Ben ekonomi bakanıydım. Ben devlet işinde böyle bir süreci işletiyordum. Peki bu işin başı kim? Başbakan bu işe olur vermeden sen ne yapabilirsin? Buna inananlar veya buna aldananlar yok değil, var ama bütün bunların hepsi yoluna giriyor. Çünkü benim milletim aklıselim sahibidir." diye konuştu.

İşçisinden memuruna, emeklisinden sosyal destekle hayatını sürdürenine kadar hiçbir vatandaşı hayat pahalılığının altında ezdirmediklerini, ezdirmeyeceklerini ifade eden Erdoğan, küçük esnaflara destek verme konusunda adımlar atacaklarını ve onları da güçlendirmeye gayret edeceklerini kaydetti.

Hem vatandaşları ev sahibi yapmak hem fahiş düzeylere çıkan emlak ve kira fiyatlarını düşürmek için toplamda 500 bin konutun, 250 bin arsanın ve 50 bin iş yerinin inşasını kapsayan yeni bir kampanyayı başlattıklarını hatırlatan Erdoğan, seçimlerin akabinde bu işin ikinci etabını başlatacaklarını belirtti.

Bu kampanyanın ilk etabını oluşturan 250 bin konutun temelini yakında atacaklarını, 2 yıl içinde tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceklerini dile getiren Erdoğan, "İlk Evim İlk İş Yerim" adını verdikleri bu kampanyanın, sağlayacağı ekonomik hareketlilik yanında fiyatları dengeye getirerek enflasyonla mücadeleye de katkıda bulunacağına inandığını kaydetti.

Türkiye'nin gündeminden pek çok olumsuz başlığı nasıl çıkardılarsa, enflasyonu da mazide bir hatıra haline dönüştüreceklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tabii bunun öncelikli şartı ülkedeki istikrar ve güven ikliminin korunmasıdır. Bu bakımdan 2023 kritik bir yıldır. İnşallah 2023'ü hem büyük projelerimizi hayata geçirerek hem küresel gelişmelerin ülkemizin önüne getirdiği fırsatları değerlendirerek hem de seçimleri başarıyla Cumhur İttifakı olarak tamamlayarak, kazasız belasız atlatacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılını da geride bırakacağımız 2023'ün tarihimize, ülkemizin dünya siyaseti ve ekonomisinin en üst liginin ön sıralarına doğru ilerleyişimizin dönüm noktası olarak geçeceğine inanıyorum."