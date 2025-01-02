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Yemek kartı market alışverişi prim kesintisi ne kadar, kaç TL?

Yemek kartı market alışverişi prim kesintisi ne kadar, kaç TL?
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Yeni kararla birlikte restoranlarda yapılan alışverişlerin tamamında, tutara bakılmaksızın prim istisnası uygulanacak. Aynı yemek kartlarının marketlerde kullanılması halinde ise prim istisna tutarı günlük 158 TL olarak belirlenecek. Yemek kartı market alışverişi prim kesintisi ne kadar, kaç TL?

Danıştay, yemek kartı ile yapılan harcamalarda restoran ve market ayrımına gidilmesine karar verdi. Verilen kararla birlikte restoranlarda yapılan alışverişlerin tamamında, tutara bakılmaksızın prim istisnası uygulanacak. Peki, Yemek kartı market alışverişi prim kesintisi ne kadar, kaç TL?

YEMEK KARTI MARKET ALIŞVERİŞİ PRİM KESİNTİSİ NE KADAR,

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre Danıştay; yemek kartı ile yapılacak restoran harcamalarında tutara bakılmaksızın prim istisna tutarını kaldırdı. Bu değişiklik, işverenlerin çalışanların yemek kartlarına yönelik daha yüksek ödemeler yapmasını teşvik edecek olsa da, söz konusu yeni uygulamada marketlerin kapsam dışı bırakılması gündem oldu.

SGK genelgesine göre, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yemek bedeli adı altında işverence çalışanlara yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar belirlenirken çalışılan gün sayısı x 158 TL'lik tutar dikkate alınacak. İşçi bir ayda 26 gün çalışmışsa 4.108 TL'lik tutar için prim istisnası uygulanacak.

İşverenlerce işyerinde veya müştemilatında yemek verilmesi amacıyla yapılan harcamaların tamamı prime esas kazancın dışında tutulacak. Bu harcamalar için sosyal sigorta primi kesilmeyecek.

Yemeğin işyerinde veya işyeri dışında yapıldığına bakılmaksızın işverenlerin başka lokanta veya catering şirketleriyle anlaşarak işyerinde yemek verilmesi halinde de yapılan harcamalardan sigorta primi kesilmeyecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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