Yeme içme KDV oranı 2022 kaç? Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sinde indirime gidildiğini açıkladı. Peki, Yeme içme KDV oranı 2022: Yeme içmeden ne kadar vergi alınıyor? Yeme içme vergi oranı yüzde kaç? İşte detaylar...

YEME İÇME KDV ORANI 2022

Yeme içme KDV oranı yüzde 8'dir. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi" ifadelerini kullandı. Öte yandan yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranı yüzde 8 olarak belirlendi.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE VERGİ İNDİRİMİ

Açıklamalarında Erdoğan, temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yeme- içme hizmetlerinin tamamında KDV oranı yüzde 8 olarak belirlendi.

KONUT VE EMLAK

"Satın alınan konut nerede olursa olsun, metrekaresine göre değişen kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır" diyen Erdoğan, "Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamındaki konutlarda 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacaktır" dedi.

ARSA VE ARAZİ

Devam eden açıklamalarında Erdoğan, "Arsa ve arazilerin KDV oranını yüzde 8'e indirerek, inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü azaltıyoruz. Net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8'dir" dedi.

ARAÇ ALIM SATIM

Erdoğan, "Oto galericilerinin araç alım satımında elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri satışında yüzde 1 olan KDV'yi yüzde 18'e yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.

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