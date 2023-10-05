Yelkenliler, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Şehitler Abidesi'ni selamladı

ÇANAKKALE - Maximiles Black The Bodrum Cup, 35'inci yılını Cumhuriyet'in 100'üncü yılıyla birlikte kutlamak üzere Bulgaristan'ın Selanik kentinden start aldı. Yelkenliler Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Şehitler Abidesi'ni selamladı.

Maximiles Black The Bodrum Cup, 35'inci yılını Cumhuriyet'in 100'üncü yılıyla birlikte kutlamak üzere Selanik'ten start aldı. Selanik'te Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev ziyaret edilmesinin ardından yelkenliler, İstanbul etabı için Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Morto Koyu'na ulaştı. Daha sonra bir araya gelen tekneler, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadasın'daki Hisarlık Tepe'deki Şehitler Abidesi'ni selamladı. Yelkenli tekneler daha sonra İstanbul etabı için seyre devam etti.