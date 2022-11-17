Ekranların sevilen ismi Yeliz Yeşilmen'in hayatı merak ediliyor. Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Yeliz Yeşilmen, vatandaşların merak konusu oldu. Yeliz Yeşilmen kimdir? Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli? Yeliz Yeşilmen hayatı ve biyografisi!

Yeliz Yeşilmen kimdir? sorusu araştırılıyor. Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Yeliz Yeşilmen merak konusu oldu. Yeliz Yeşilmen kimdir? Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli? Yeliz Yeşilmen hayatı ve biyografisi!

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

17 Aralık 1978 yılında Adana'da doğmuştur.

İlk olarak 16 yaşında İskenderun'da VJ'liğe başladı. Daha sonra İstanbul'a gelerek Kral TV'de sunuculuk yaptı. Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında tanındı. Daha sonra rol aldığı Aşkım Aşkım dizisiyle ünlendi. Foto modellik ve mankenlik de yapmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (2007) ve Dansöz (2001) adlı sinema filmlerinde rol aldı. Amerikan yapımı realite şovu The Simple Life'ın, Türk versiyonu olan Her Şey Yolunda adlı televizyon programında manken Tuğba Özay ile birlikte rol aldı.

Şarkıcılık deneyimi de olup, Tat Beni (2004) adlı albüm, Yeliz Yeşilmen'in ilk stüdyo albümü olmuştur. Daha sonra Elemtere Fiş (2006) ve Fıstık Çıkı Çıkı (2009) albümlerini çıkardı. Oynadığı dizilerde daha çok aptal sarışın tiplemeleriyle rol aldı.

ROL ALDIĞI DİZİLER

• 2009 - Altın Kızlar

• 2008 - Aşkım Aşkım

• 2007 - Evimin Erkeği

• 2006 - Aynı Çatı Altında

• 2005 - Belalı Baldız (Şelale)

• 2005 - Hayat Bilgisi (Konuk oyuncu)

• 2004 - 3. Tür

• 2004 - Avrupa Yakası

• 2004 - Biz Boşanıyoruz

• 2003 - Şöhretler Kebapçısı

• 2002 - Pembe Patikler

• 2002 - Vaka-i Zaptiye

• 2001 - Aşkım Aşkım

• 2000 - Çarli İş Başında