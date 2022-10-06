TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programının konuğu olan Yeliz Yeşilmen kimdir ve kaç yaşındadır merak ediliyor. Sanatçı Yeliz Yeşilmen 2. Sayfa'ya konuk oldu. Yeliz Yeşilmen kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki, Yeliz Yeşilmen kimdir? Yeliz Yeşilmen Instagram hesabı ne? 2. Sayfa Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Yeliz Yeşilmen kimdir ve kaç yaşındadır merak ediliyor. 2. Sayfa programına konuk olan Yeliz Yeşilmen kaç yaşında olduğu izleyenler tarafından araştırılıyor. Yeliz Yeşilmen kaç yaşında ve kimdir izleyenler tarafından merak ediliyor. TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programı birbirinden renkli konukları ağırlıyor. 6 Ekim 2022 günü 2. Sayfa konuğu Yeliz Yeşilmen oldu. Peki, Yeliz Yeşilmen kimdir? Yeliz Yeşilmen Instagram hesabı ne? 2. Sayfa Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir…

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

İlk olarak 16 yaşında İskenderun'da VJ'liğe başladı. Daha sonra İstanbul'a gelerek Kral TV'de sunuculuk yaptı. Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında tanındı. Daha sonra rol aldığı Aşkım Aşkım dizisiyle ünlendi. Foto modellik ve mankenlik de yapmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (2007) ve Dansöz (2001) adlı sinema filmlerinde rol aldı. Amerikan yapımı realite şovu The Simple Life'ın, Türk versiyonu olan Her Şey Yolunda adlı televizyon programında manken Tuğba Özay ile birlikte rol aldı.

Şarkıcılık deneyimi de olup, Tat Beni (2004) adlı albüm, Yeliz Yeşilmen'in ilk stüdyo albümü olmuştur. Daha sonra Elemtere Fiş (2006) ve Fıstık Çıkı Çıkı (2009) albümlerini çıkardı. Oynadığı dizilerde daha çok aptal sarışın tiplemeleriyle rol aldı.

YELİZ YEŞİLMEN INSTAGRAM HESABI NE?

Ünlü sanatçı Yeliz Yeşilmen, @yelizyesilmen kullanıcı adıyla 748 bin takipçisi bulunmaktadır.