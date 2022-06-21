Yeliz Yeşilmen kimdir? TV8 2. Sayfa konuğu Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli? Yeliz Yeşilmen hayatı ve biyografisi!

Yeliz Yeşilmen kimdir ve kaç yaşındadır merak ediliyor. 2. Sayfa programına konuk olan Yeliz Yeşilmen kaç yaşında olduğu izleyenler tarafından araştırılıyor. Model Yeliz Yeşilmen kaç yaşında ve kimdir izleyenler tarafından merak ediliyor. TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programı birbirinden renkli konukları ağırlıyor. 21 Haziran 2022 günü 2. Sayfa konuğu Yeliz Yeşilmen kimdir? Yeliz Yeşilmen kaç yaşında, nereli? Yeliz Yeşilmen hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

Yeliz Yeşilmen (d. 17 Aralık 1978, Adana), Türk model, sunucu, şarkıcı, ve oyuncudur. İlk olarak 16 yaşında İskenderun'da VJ'liğe başladı. Daha sonra İstanbul'a gelerek Kral TV'de sunuculuk yaptı. Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında tanındı. Daha sonra rol aldığı Aşkım Aşkım dizisiyle ünlendi[1]. Foto modellik ve mankenlik de yapmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (2007) ve Dansöz (2001) adlı sinema filmlerinde rol aldı. Amerikan yapımı realite şovu The Simple Life'ın, Türk versiyonu olan Her Şey Yolunda adlı televizyon programında manken Tuğba Özay ile birlikte rol aldı.

Şarkıcılık deneyimi de olup, Tat Beni (2004) adlı albüm, Yeliz Yeşilmen'in ilk stüdyo albümü olmuştur. Daha sonra Elemtere Fiş (2006) ve Fıstık Çıkı Çıkı (2009) albümlerini çıkardı. Oynadığı dizilerde daha çok aptal sarışın tiplemeleriyle rol aldı.

Rol aldığı diziler

2009 - Altın Kızlar

2008 - Aşkım Aşkım

2007 - Evimin Erkeği

2007 - Çok Özel Tim

2006 - Aynı Çatı Altında

2006 - Amerikalılar Karadeniz'de 2 (Neriman)

2005 - Belalı Baldız (Şelale)

2005 - Hayat Bilgisi (Kendisi)

2004 - 3. Tür

2004 - Avrupa Yakası

2004 - Biz Boşanıyoruz

2004 - Hababam Sınıfı Merhaba

2003 - Şöhretler Kebapçısı

2002 - Pembe Patikler

2002 - Vaka-i Zaptiye

2001 - Aşkım Aşkım

2000* Bana Babamı Anlat

2000 - Çarli İş Başında

2000 - Dansöz

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