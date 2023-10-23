Model Yeliz Yeşilmen'in babası öldü mü ve Yeliz Yeşilmen'in babası kimdir sorularına yanıt aranıyor. Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in 25 yıldır Parkinson ile mücadele eden ve 1,5 aydır da yoğun bakımda tedavi gören babası Cemal Yeşilmen öldü mü gündeme geliyor. Peki, Yeliz Yeşilmen'in babası öldü mü, hastalığı nedir? Cemal Yeşilmen kimdir?

Yeliz Yeşilmen'in babası öldü mü, hastalığı nedir ve Cemal Yeşilmen kimdir merak ediliyor. Yeliz Yeşilmen'in 25 yıldır Parkinson hastalığıyla mücadele eden babası Cemal Yeşilmen vefat etti mi gündeme geliyor. Yeliz Yeşilmen'in babası öldü mü, hastalığı nedir? Cemal Yeşilmen kimdir? Detaylar haberimizdedir…

YELİZ YEŞİLMEN'İN BABASI ÖLDÜ MÜ, HASTALIĞI NEDİR?

Uzun süredir ailesinin yanından ayrılmayan ve sık sık babası için dua isteyen Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Babasının vefat ettiğini söyleyen Yeşilmen "Biricik Cemomuzu kaybettik. Bir süre yokum. Allah onu cennetine aldı, dualarınızı bekliyoruz. Bu çok acı veriyor bana ama o da 1,5 aydır yoğun bakımda acı çekiyordu. 25 yıllık Parkinson hastası, deprem sonrası evini kaybedince daha kötü oldu" dedi. Cenaze bilgilerini de paylaşan ünlü isim "Babam bugün ikindi namazı ile Adana Kabasakal mezarlığına defnedilecek" ifadelerini kullandı.