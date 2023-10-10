Yelda Kırçuval, 2. Sayfa programının konuğu oldu. Kırçuval'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Kırçuval hakkında merak edilen tüm detaylar araştırılmaktadır. Peki, Yelda Kırçuval kimdir? 2. Sayfa konuğu Yelda Kırçuval kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

2. Sayfa programı hafta içi her gün TV8 ekranlarında buluşuyor. 2.Sayfa'ya konuk olan Yelda Kırçuval kimdir sorusu araştırılmaktadır. Yelda Kırçuval hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Yelda Kırçuval biyografisi sorgulatılıyor. Peki, Yelda Kırçuval kimdir? 2. Sayfa konuğu Yelda Kırçuval kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

YELDA KIRÇUVAL KİMDİR?

Yelda Kırçuval 30 Aralık 1978 tarihinde dünyaya gelmiştir. Aslen İstanbullu olan Kırçuval, Oğlak burcudur. 1997 yılında TRT'de eğitim aldıktan sonra kariyerine spiker olarak devam etmiştir. 2009 yılında TRT 2 ile Birlikte Yaşarken isimli programın sunuculuğunun yapan Yelda Kırçuval, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde Diksiyon ve Tv Programcılığı dersi vermiştir.