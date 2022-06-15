Yelda Başaran kimdir? Yelda Başaran kaç yaşında, nereli? Yelda Başaran biyografisi nedir?

Reklam filmleri çevirerek ve modellik yaparak şov dünyasına adım attı. Yelda Başaran sunuculuktan şarkıcılığa başarılı bir giriş yaptı. Peki, Yelda Başaran kimdir? Yelda Başaran kaç yaşında, nereli? Yelda Başaran hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

YELDA BAŞARAN KİMDİR?

Yelda Başaran, 1983 yılında İstanbul'da doğmuştur. Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Grafik Tasarım Bölümü`nü bitirdi. Ardından Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Bu ona yetmedi sonrasında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü`nü de okuyarak mezun oldu.

Hızını alamayan Yelda Başaran, Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü`ne birinci olarak girdi, orada okurken 2003 yılında katıldığı Türı'na katıldı ve finale kaldı. Yarışmada kusursuz diksiyonu ile dikkatleri üzerine çeken Yelda, "Paparazi" adlı programın sunuculuğunu üstlendi. Sırasıyla KRAL TV' de VJ'lik TGRT'de Çarkı Felek programında hosteslik ve Pazar Yıldızları, Kanal D ekranlarında "Tatil Yolu" adlı programların da sunuculuk yaptı. Bu arada Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio`dan mezun oldu.

Müzisyen bir aileden gelen Yelda BAŞARAN Latin Perküsyon Enstrumanı olan "Timbal" çalıyor.

Reklam filmleri çevirerek ve modellik yaparak şov dünyasına adım attı. Yelda Başaran sunuculuktan şarkıcılığa başarılı bir giriş yaptı.

Müzik dinlemeyi ve özellikle spor yapmayı çok seven Yelda Başaran, Eczacıbaşı voleybol takımında 3 yıl oynamıştır.

2008 yılında Kıbrıs Genç TV ile Cyprus Paparazzi'nin organizasyonluğunda Jasmine Court Hotel'de birincisi düzenlenen "Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması"nın sunuculuğunu üstlenmiştir.

Yelda Başaran, 2012 yılında hafta içi her gün Beyaz Tv ekranlarında zayıflamak isteyenlerin derdine derman olmak için yaptığı "Evdeki Misafir" isimli programıyla büyük beğeni topladı.

ALBÜMLERİ

2006 – Şıpsevdi

2008 – Karakolda Biter Bu Aşk

2010 – +1

Filmleri :

2008 – Görgüsüzler (TV Dizisi)

2006 – Tutkunum Sana (TV Dizisi)

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