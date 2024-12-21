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Yeditepe Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?

Yeditepe Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
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Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Yeditepe Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Durman kim olduğu merak ediliyor.Üniversitelere rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yeni rektörler merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Mehmet Durman kimdir? Yeditepe Rektörü Mehmet Durman kaç yaşında, nereli?

YENİ REKTÖR ATAMA KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI
İşte atama kararı:

Yeditepe Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?


YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET DURMAN KİMDİR?

İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamlayan Prof. Dr. Mehmet Durman, 1978 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İ.T.Ü.) Kimya-Metalurji Fakültesi'ne girmiş ve 1982 yılında Metalurji Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1984 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurtdışı doktora bursunu kazanarak İngiltere'ye gitmiş ve 1989 yılında Birmingham-Aston Üniversitesi'nde doktorasını tamamlamıştır. 1989-90 yılları arasında aynı üniversitede araştırmacı olarak doktora sonrası çalışmalar yapmıştır. 1990 yılında İ.T.Ü. Sakarya Mühendislik Fakültesi'ne Yardımcı Doçent olarak atanmış ve 1992 yılında Doçent unvanını almıştır.

1993-1996 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümü'nde Doçent öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 1996 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümü'ne Profesör olarak atanmış ve 1997-1998 yıllarında Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 1998-2001 yıllarında Rektör Yardımcılığı, 1999-2003 yıllarında Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevlerini üstlenmiştir. 2002-2010 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmıştır. 2015-2016 yılları arasında Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütmüş, 2016-2024 yılları arasında Beykoz Üniversitesi Rektörü olarak görev almıştır. 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren Yeditepe Üniversitesi Rektörü olarak atanmıştır.

Prof. Dr. Mehmet Durman, Bologna Süreci ve Avrupa Yükseköğretim Alanı ile ilgili olarak başta kalite güvencesi ve ulusal yeterlilikler çerçevesi konuları olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası komisyon ve çalışma grubunda yürütücü ve üye olarak görev almış ve bu alanlarda önemli çalışmalar yapmıştır. Bunlar arasında Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) Başkanlığı, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Komisyon üyeliği ve Çalışma Grubu Yürütücülüğü, Bologna Uzmanlığı, KalDer Kalite Ödülleri Yürütme Kurulu Başkanlığı ve KalDer Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri de bulunmaktadır.

Prof. Dr. Mehmet Durman'ın, 39'u yurtdışında olmak üzere toplam 85 makale, konferans bildirisi ve proje raporu bulunmaktadır. "Science Citation Index"te yer alan makalelerine 500'den fazla atıf yapılmış ve H-Index'i 12'dir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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