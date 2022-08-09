Yeditepe Üniversitesi Bölümleri
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Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. Yeditepe Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, Yeditepe Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri!
Yeditepe Üniversitesi bölümleri merak ediliyor. Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. Yeditepe Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, Yeditepe Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri haberimizde...
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Antropoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Antropoloji (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (%50 İndirimli) (Ticari Bilimler Fakültesi)
- Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) (Ticari Bilimler Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) (Ticari Bilimler Fakültesi)
- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) (Ticari Bilimler Fakültesi)
- Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Çeviribilimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Çeviribilimi (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Çeviribilimi (İngilizce) (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
- Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) (Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))
- Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli))
- Eczacılık (İngilizce) (Burslu) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
- Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) (Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))
- Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi) (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektronik Ticaret ve Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (Ticari Bilimler Fakültesi)
- Elektronik Ticaret ve Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Ticari Bilimler Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)
- Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)
- Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Felsefe (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Fizik (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Fizik (İngilizce) (UOLP-Coe College) (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Gazetecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli)(Mühendislik Fakültesi)
- Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Gıda Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Gıda Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (İletişim Fakültesi)
- Gümrük İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Gümrük İşletme (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) (İletişim Fakültesi)
- Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))
- Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))
- Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))
- İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)(Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (Mimarlık Fakültesi)
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)(Eğitim Fakültesi)
- İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)
- Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)
- Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (Ticari Bilimler Fakültesi)
- Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Ticari Bilimler Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Matematik (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (Mimarlık Fakültesi)
- Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) (İletişim Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Tarım Ticareti ve İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Tarım Ticareti ve İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Tarih (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli))
- Tıp (İngilizce) (Burslu) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
- Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))
- Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Ticari Bilimler Fakültesi)
- Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) (Ticari Bilimler Fakültesi)
- Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) (Ticari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) (Ticari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (UOLP- FH KIEL Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Ticari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) (Ticari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) (Ticari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ulaştırma Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (Ticari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ulaştırma Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (Ticari Bilimler Fakültesi)
- Yazılım Geliştirme (İngilizce) (%50 İndirimli) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Yazılım Geliştirme (İngilizce) (Burslu) (Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (Ticari Bilimler Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (Ticari Bilimler Fakültesi)