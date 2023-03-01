Bingöl Yedisu fay hattının 8 büyüklüğüne kadar deprem üretebileceğini söyleyen Prof. Dr. Ercan, "Gerginlik birikiminin boşalması gerekiyor. Boşaldığı zaman yerde kırık oluşuyor. Doğu Anadolu kırığı, bugünkü Hatay'ın bulunduğu kesimden Osmaniye, Adıyaman'ın kuzeyinden Kahramanmaraş oradan da Malatya, Elazığ'a uzanıyor. Tunceli'ye uğramıyor. Bingöl'den Karlıova'nın bulunduğu yerden Kuzey Anadolu fayı ile kesişiyor. Bu 15 milyon yıl önce oluyor. Bu kaktırma devam ettiği için Doğu Anadolu da bu yükü kaldıramadığından bu kez ikinci bir kırık oluşuyor." ifadelerini kullandı. Peki, Yedisu nerede? Yedisu haritada nerede?

YEDİSU NEREDE?

Tunceli'de açık havada yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenen, 'Depremde neler yapılabilir' konulu panele katılan jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, olası depremlere ilişkin yeni bir uyarı yaptı. Ercan, "Kırık ne kadar yaşlıysa o kadar küçük deprem üretir. Genç olan Kuzey Anadolu kırığı yani bizim kuzeyimizde, orada Kargapazarı kırığı yani Yedisu kolu var ve en çekinceli yer. Burası 8'e kadar deprem üretebilir." dedi.

Prof. Ercan, "Bu da Hakkari'nin bulunduğu yerden Van, Bitlis, Muş ve Varto üzerinden Bingöl, oradan Karlıova, oradan da Erzincan üzerinden Tokat, Amasya'dan Bolu, Bolu üzerinden Adapazarı ve Kuzey Marmara yani İstanbul ve Selanik'e kadar gidiyor. Biz buna Kuzey Anadolu kırığı, diyoruz. Bunun da yaşı 3,5 milyon. Kırık ne kadar yaşlıysa o kadar küçük deprem üretir. Genç olan Kuzey Anadolu kırığı, bizim kuzeyimizde. Orada Kargapazarı kırığı yani Yedisu kolu var ve orası en çekinceli yer. Burası 8'e kadar deprem üretebilir. Kaldı ki 1939'da Erzincan'daki olan depremin 7.9 büyüklüğünde olduğunu biliyorsunuz ve bunun yıkım gücü 11'dir. Bu deprem, yaklaşık 33 bin kişiyi kara kış gününde, kimisini dondurarak kimisini de sobalardan çıkan yangınla yakarak canlarını almıştır." diye konuştu.

YEDİSU HAKKINDA

Yedisu, Bingöl iline bağlı bir ilçedir.

Tarihçe

İlçe, 250 yıllık bir tarihi geçmişe sahiptir. 1951 yılına kadar Çerme köyü olarak, 1951 yılından sonra Kiğı ilçesine bağlı Çerme Bucağı olarak idari taksimatta yerini aldığı görülmektedir. 1970 yılında YSE Müdürlüğünce Çerme merkezinde yapılan ve yedi musluk ihtiva eden çeşmeden dolayı Yedisu ismini almıştır. Yedisu ilçesi, 20 Mayıs 1990 tarih ve 20523 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 9 Mayıs 1990 tarih ve 3644 sayılı "130 İlçe Kurulması Hakkındaki Kanun"la kurulmuştur.

Coğrafya

İlçenin yüzölçümü 426 km2'dir. İl yüzölçümüne oranı yüzde 5.24'tür. İlçe merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 1500 metredir. İl merkezinden uzaklığı 124 km'dir. İlçe merkezi ve bağlı köylerin çoğu Peri suyu etrafında doğu batı aksında bir vadi içinde sıralanmıştır. Peri Vadisinin etrafı dağlık ve sarp bir arazi yapısına sahiptir. doğusunda Çavuşlu Dağı, güneyinde Şeytan Dağı (2.906 m.) batısında Bağır Dağı, kuzeyinde Koşan Dağları (3.078 m.) bulunmaktadır. Kuzey Anadolu Fayının en doğu noktasında yer aldığından dolayı deprem riski çok fazladır.