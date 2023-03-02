Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken uzmanların uyarıları ise dikkate alınıyor. Uzmanların dikkat çektiği yerlerden biri olan Yedisu kolu ise merak ediliyor. Yedisu nerede, fay hattı nereden geçiyor? Yedisu kolu nerede?

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, olası depremlere ilişkin yeni bir uyarı yaptı. Ercan, "Kırık ne kadar yaşlıysa o kadar küçük deprem üretir. Genç olan Kuzey Anadolu kırığı yani bizim kuzeyimizde, orada Kargapazarı kırığı yani Yedisu kolu var ve en çekinceli yer. Burası 8'e kadar deprem üretebilir." dedi. Peki, Yedisu nerede, fay hattı nereden geçiyor? Yedisu kolu nerede?

YEDİSU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ardından deprem beklenilen yerlerden biri olan Yedisu fayı, Kuzey Anadolu Fayı'nın doğusunda Erzincan Havzasının doğusu ile Bingöl iline bağlı Yedisu ilçesi arasındadır.