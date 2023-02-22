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Yedisu fay hattında deprem olabilir mi? Yedisu fay hattı nerden geçiyor?

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Yedisu fay hattında deprem olabilir mi? Yedisu fay hattı nerden geçiyor?

Bingöl de 4.4 depreminin ardından Vatandaşlar tarafından Yedisu fay hattı merak ediliyor. Yedisu Fay hattının Erzincan ve Bingöl illerinden geçtiği kam oyunca belirtiliyor. Peki Yedisu fay hattında deprem olabilir mi? Yedisu fay hattı nerden geçiyor? Deprem riski en yüksek olan iler hangi iler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Yedisu fayı, Kuzey Anadolu Fayı'nın doğusunda Erzincan Havzasının doğusu ile Bingöl iline bağlı Yedisu ilçesi arasındadır. Yedisu fay hattı hakkında bilinenlerden bir tanesi de, sismik boşluğu K70B konumlu ve yaklaşık 75 km uzunluğa sahip olduğudur. Aynı zamanda Yedisu Fayı, Erzincan havzasının doğusundaki Üzümlü ilçesi güneyi ile Yedisu ilçesi (Bingöl) arasında oldukça engebeli bir morfolojiyi kesmektedir. Bu fay hattı çizgiselşevler, ötelenmiş dereler gibi morfolojik unsurlar ile kendisini göstermektedir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) geçmiş olduğu veriye göre göre, Bingöl'ün Genç isimli ilçesinde sabah saat 10.09'da, 9.08 kilometre derinliğinde ve 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Birinci derece: İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt

İkinci derece: Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum

Üçüncü derece: Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

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