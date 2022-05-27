Yedinci Hayat filmi konusu ve oyuncuları! Yedinci Hayat oyuncuları kim? Yedinci Hayat filmi neyi anlatıyor? - Haberler

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YEDİNCİ HAYAT FİLMİ KONUSU

2043 yılında aşırı insan nüfusu artışı kontrolden çıkmıştır. Hızlı artan bu nüfusu doyurmak için kullanılan doğası değiştirilmiş ürünler, ikizler, üçüzler, dördüzler hatta yedizlerin dünyaya gelmesine neden olmuştur. Tıklım tıklım dolu olan şehirler, devleti sıkı bir tek çocuk politikası uygulama zorunda bırakmıştır. Bu politikaya göre ailelerin tek bir çocuktan fazla çocuk sahibi olması yasaklanmıştır. Felaket seviyesindeki nüfus artışını kontrol etmek üzere fazladan dünyaya gelen çocuklar paylaştırma sistemi adı verilen bir sistemle devletin öne sürdüğüne göre daha iyi bir gelecekte uyandırılmak üzere uyutulmaktadır.

Böylesi bir dünyada Karen Settman yediz dünyaya getirir ve doğum sırasında hayatını yitirir. Çocukların uyutulmasına razı olamayan dedeleri Terrence, yedizi evine getirip yetiştirmeye başlar. Yedizler dedeleri tarafından haftanın günlerine göre adlandırılmış ve dedelerinin koyduğu kurala göre yalnızca adlarına uygun günlerde dışarı çıkmalarına müsaade edilmiştir. Bu şekilde yaşayarak sıkı devlet kontrollerinden kaçarak yetişkin olmayı başaran yedizler, bir nevi hapis hayatı yaşamakta, farklı kişiliklere sahip olmalarına rağmen dışarıya her zaman aynı kıyafet ve makyaj ile Karen Settman adı altında çıkarak aynı işi yapmaktadırlar. Birlikte yaşadıkları evde ise istedikleri gibi giyinme konusunda özgürdürler. Ancak yedizler hiçbir zaman kendileri olarak gerçek hayatta varolamayacaklarını bildiklerinden mutsuzdurlar.

Pazartesi günü geldiğinde işyerinde önemli bir terfi beklenmektedir ve Pazartesi aniden kaybolur. Kardeşler endişelenseler de, ertesi gün Salı'yı dışarıya göndererek neler olup bittiğini anlamasını isterler. Esrarengiz bir biçimde sırları açığa çıkmıştır ve Salı derdest edilerek yakalanır. Bu andan itibaren kardeşlerin peşine ajanlar gönderilerek gizli bir biçimde öldürülmeleri istenir, zira tek çocuk politikasından saklanarak bu kadar uzun süre yaşayabilmeleri halkta galeyana sebep olacaktır. Kardeşler birbiri arkasına hayatlarını yitirirken, aslında Pazartesi'nin ölmediği, aşık olduğu ve normal bir hayat yaşamak istediği için kardeşlerine ihanet ederek tek çocuk politikasının mimarı olan Cayman ile anlaşma yaptığı anlaşılır. Bunun da ötesinde Cayman bütün insanlığa yalan söylemiştir, zira uyutulduğu söylenen çocukların hepsi kapsüllere konulduktan sonra yakılıp kül olmaktadır.

Filmin son sahnesinde hayatta kalmayı başaran Salı ve Perşembe, Pazartesi'nin sevgilisi ile birlikte onun karnından alınarak suni bir ortamda büyütülen ikizlere bakmaktadır. Cayman'ın idamı istenmektedir ve tek çocuk politikası ortadan kalkmıştır.

YEDİNCİ HAYAT FİLMİ OYUNCULARI

Noomi Rapace

Willem Dafoe

Glenn Close

Marwan Kenzari

Christian Rubeck

Pål Sverre Hagen

Tomiwa Edun

Cassie Clare

YEDİNCİ HAYAT FİLMİ FRAGMANI

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