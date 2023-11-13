Yedigün hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Yedigün hangi ülkenin markası, kimin malı?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Yedigün markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Yedigün hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

YEDİGÜN HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

İlk üretim yılı: 1960

Renk : Turuncu

Ana şirket: PepsiCo

Yedigün, İspanya kökenli, farklı meyvelerden hazırlanan meşrubattır. Türkiye'de "Yedigün" ismi ile satılan markanın tüm dünyada orijinal adı "Mirinda"dır. "Mirinda" kelimesi Esperantoda "takdire layık" ve "harika" anlamına geliyor. Dünya çapında Fanta'nın en büyük rakibi olarak biliniyor.

Mirinda ilk kez 1958 yılında İspanya'da tanıtıldı ve 1960 yılında üretimine başlandı. Kısa zaman içerisinde hem İspanya'ya hem de Avrupa'ya yayıldı. 1970 yılında PepsiCo'nun bünyesine geçti. Bundan sonra ürün tüm dünyaya yayıldı. Buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde ürün yalnızca 2003 yılında Fanta'ya cevap olarak piyasaya çıktı. Brezilya'da ürün 1996 yılında piyasaya sunuldu ancak yerli Brezilya içinde "Sukita" içeceği kadar popüler olamadı.

Şu an Mirinda dünyanın 150'den fazla ülkede üretilmekte ve tüketilmektedir. Her ülkede farklı meyvelerden hazırlanmakta ve tüketicilere sunulmaktadır. En popüler kullanılan meyveler portakal, narenciye, greyfurt, elma, armut, ayva, kayısı, çilek, ahududu, ananas, nar, muz, çarkıfelek, limon, passiflora edulis, hibiscus, guarana, mandalina, karpuz ve üzümün yanı sıra demirhindi ile şeftalidir.