Yediemin otoparkı hacizli araç satışı ne zaman başlıyor, nerede yapılacağı araştırılırken Yediemin satışa çıkan araçlar hangisi olduğu merak ediliyor. Yediemin otoparklarındaki atıl duran 1,5 milyon hacizli aracın ekonomiye kazandırılması amacıyla uygulamaya konu gündeme geliyor. Peki, Yediemin otoparkı hacizli araç satışı ne zaman başlıyor, nerede yapılacak? Yediemin satışa çıkan araçlar hangisi?

Yediemin otoparkı hacizli araç satışı ne zaman başlıyor, nerede yapılacak ve Yediemin satışa çıkan araçlar hangisi olduğu gündeme geliyor. Hacizli aracın ekonomiye kazandırılması amacıyla yeni bir düzenleme uygulamaya konuldu. 5 milyon liralık araçların ortalama 1-1,5 milyon lira bedelle satılacağı düzenlemenin ekonomiye de katkısı büyük olacak. Yediemin otoparkı hacizli araç satışı ne zaman başlıyor, nerede yapılacak? Yediemin satışa çıkan araçlar hangisi? Detaylar haberimizdedir…

YEDİEMİN OTOPARKI HACİZLİ ARAÇ SATIŞI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NEREDE YAPILACAK?

Tüm Yediemin Otopark Çekici Kurtarıcı Taşıyıcılar ve Depo İşletmeleri Federasyonu Başkanı Rasim Uluç, uygulamaya konulan düzenleme hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yediemin bünyesindeki otoparklarda yaklaşık 1,5 milyon aracın bulunduğunu belirten Uluç, bunlar yoluyla ekonomiye "25 milyar doları" bulacak katkı sağlanabileceğini söyledi.

Uluç, bu sayede sektörün de canlanacağını ifade ederek, "Araçların satılması halinde borçlu borcundan, alacaklı da alacağından kurtulmuş olacak. Devletimiz de Motorlu Taşıtlar Vergisine (MTV) kavuşmuş olacak. Söz konusu MTV tutarı 3-4 milyar doları buluyor. Biz de yediemin olarak bu araçlara fatura kesiyoruz. Bunun yüzde 20'si KDV olacak, bir kısmı da kurumlar ve gelir vergisi olarak kaydedilecek." dedi.

YEDİEMİN SATIŞA ÇIKAN ARAÇLAR HANGİSİ?

Türkiye genelinde kasım başı itibarıyla 700 bin aracın satışının başladığı bilgisini veren Uluç, Ankara'daki otoparklarında 1600 araç bulunduğunu bildirdi. Yarından itibaren 10 gün süreyle sahibine borçlu araç iade süresinin başlayacağını vurgulayan Uluç, şunları kaydetti:

"Banka ve şahıs alacaklarından dolayı yakalamalı ve hacizli araçları bulunan vatandaşlar, yarından itibaren en yakın icra dairesine gidip, talep formlarını, dilekçelerini doldurduktan ve yediemin otopark ücretini ödedikten sonra araçlarını gelip teslim alabilirler. Başka hiçbir ücret ödemeden araçlarına kavuşabilirler. 'Aracımı aldım, borcundan kurtuldum.' diye bir durum söz konusu değil. Borç kapatılmamışsa haciz durumu devam ediyor. Çoğu ticari araç. Devlet, ilgili kişiye 'Aracını kullan, borcunu öde.' diyor. Sahipleri tarafından alınmayan araçlar için 5 Aralık'ta rehin hakkı sahibi (alacaklı) kişi ve kuruluşlara iade süreci başlayacak. Alacaklısı tarafından da alınmayan araçlar açısından elektronik satış (e-ihale) sürecine geçilecek."

Uluç, ilk 10 günlük süreçte gümrükte hacizli araçların satışını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ticaret Bakanlığının Tasiş elektronik ortamında satışı var. Araçlar buradan alınıp Tasiş tarafından satılmaktadır. Bize bu şekilde gelen araçlar yüzde 1-2 civarında. Biz de bu araçları 10 günlük süre sonunda gümrüğe teslim ettik." dedi.

İkinci 10 günlük süreçte ise vergi dairelerinin kamu alacağına istinaden arabaları bulunduğunu belirten Uluç, burada da yüzde 10-15 gibi araç olduğunu ve ihale süresinin dolacağını bildirdi.

Rasim Uluç, bazı art niyetli araç sahiplerinin aracın ihalede kendilerinde kalması için araçların bazı parçalarını söktüğünü, dolayısıyla aracın kendilerine nasıl teslim edildiyse satışını da o şekilde gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

5 MİLYONLUK ARAÇLAR 1 MİLYONA SATILIYOR

Yediemin otoparklarındaki atıl duran 1,5 milyon hacizli aracın ekonomiye kazandırılması ve yüksek ikinci el araç fiyatlarının önüne geçilmesi amacıyla 1 Kasım'da başlatılan satışlar devam ediyor. İhalelere katılmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve belirtilen teminatı yatırmak gerekiyor. İhaleye katılmak istemeyenler ise yatırdığı teminatı geri çekebiliyor. Satışın gerçekleştiği durumda ise kanunun belirtildiği şekilde ödeme yapılarak araçlar devralınabiliyor. 5 milyon liralık aracın ortalama satış fiyatı 1-1,5 milyon lira olarak belirleniyor. Bu rakam belirlenirken aracın bekleme süresi, kayıpları dahil çeşitli detaylar hesaplanarak ihaleye çıkılıyor.

Aracı satın alan kişi sadece satın alma bedelini öderken otopark ücretleri ve cezaların hiçbiri alıcıyı bağlamıyor. Araçta çıkacak eksikliklerin hepsi aldıktan sonra alıcı tarafından karşılanıyor. İhale usulüyle yapılacak satışlarda aynı araca birden fazla kişinin başvurması halinde ihale gereği en yüksek fiyatı teklif eden kullanıcı aracın yeni sahibi oluyor.