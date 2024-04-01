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Yedi Bela Hüsnü nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Yedi Bela Hüsnü konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yedi Bela Hüsnü oyuncu kadrosu!

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Yedi Bela Hüsnü; 1982 yapımı, Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı ve Natuk Baytan'ın yönettiği komedi filmi. Yedi Bela Hüsnü nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Yedi Bela Hüsnü konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yedi Bela Hüsnü oyuncu kadrosu!

YEDİ BELA HÜSNÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yedi Bela Hüsnü filmi, İstanbul'da çekilmiştir. Film, Beşiktaş'ın Levent ve Sarıyer'in Kemerburgaz mahallelerinde çekildi.

YEDİ BELA HÜSNÜ KONUSU NEDİR?

Filmin baş karakteri Hüsnü, arkadaşı Cemal tarafından yakışıklı olduğu konusunda kandırılmaktadır. Cemal, Hüsnü'den para kopararak mahallenin kızı Hüsnüye'yi elde etmesi için Hüsnü'yü cesaretlendirmektedir. Hüsnü ise mahallede meydana gelen bir çatışmadaki cinayetlerin üstüne kalması sonucu Yedi Bela Hüsnü olarak ünlenir. Gerçek Yedi Bela ve mahallenin arazisinde gözü olan zengin Malik Hüsnü'yü ortadan kaldırmaya çalışır.

YEDİ BELA HÜSNÜ OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal · Yedi Bela Hüsnü

Oya Aydoğan · Hüsniye

Şevket Altuğ · Cemal

Ali Şen · Malik

Atilla Ergün · Necati

Nermin Denizci · Fatma

Belkıs Dilligil · Makbule

Yaşar Şener · Bakkal Fehmi

Hakkı Kıvanç · Kahveci Musa

Ajlan Altuğ · Manav Rasim

Süheyl Eğriboz · Rüstem

Ünal Gürel · Karamürselli Deli Hamdi

Erdoğan Seren · Resat

Necati Er · Kız İsmet

Selahattin Fırat · Suat

Rıza Pekkutsal · Berber Latif

Cengiz Öktem · Pilavcı Cengiz

Muzaffer Civan · Yadigar

Celal Yonat · Malik'in adamı

Muhteşem Durukan · Malik'in adamı

Sönmez Yıkılmaz · Malik'in adamı

Adem Taşay · Apo / Dayak yiyen balıkçı

Yedi Bela Hüsnü nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Yedi Bela Hüsnü konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yedi Bela Hüsnü oyuncu kadrosu!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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