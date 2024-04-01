Yedi Bela Hüsnü nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Yedi Bela Hüsnü konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yedi Bela Hüsnü oyuncu kadrosu!
Yedi Bela Hüsnü; 1982 yapımı, Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı ve Natuk Baytan'ın yönettiği komedi filmi. Yedi Bela Hüsnü nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Yedi Bela Hüsnü konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yedi Bela Hüsnü oyuncu kadrosu!
YEDİ BELA HÜSNÜ NEREDE ÇEKİLDİ?
Yedi Bela Hüsnü filmi, İstanbul'da çekilmiştir. Film, Beşiktaş'ın Levent ve Sarıyer'in Kemerburgaz mahallelerinde çekildi.
YEDİ BELA HÜSNÜ KONUSU NEDİR?
Filmin baş karakteri Hüsnü, arkadaşı Cemal tarafından yakışıklı olduğu konusunda kandırılmaktadır. Cemal, Hüsnü'den para kopararak mahallenin kızı Hüsnüye'yi elde etmesi için Hüsnü'yü cesaretlendirmektedir. Hüsnü ise mahallede meydana gelen bir çatışmadaki cinayetlerin üstüne kalması sonucu Yedi Bela Hüsnü olarak ünlenir. Gerçek Yedi Bela ve mahallenin arazisinde gözü olan zengin Malik Hüsnü'yü ortadan kaldırmaya çalışır.
YEDİ BELA HÜSNÜ OYUNCU KADROSU
Kemal Sunal · Yedi Bela Hüsnü
Oya Aydoğan · Hüsniye
Şevket Altuğ · Cemal
Ali Şen · Malik
Atilla Ergün · Necati
Nermin Denizci · Fatma
Belkıs Dilligil · Makbule
Yaşar Şener · Bakkal Fehmi
Hakkı Kıvanç · Kahveci Musa
Ajlan Altuğ · Manav Rasim
Süheyl Eğriboz · Rüstem
Ünal Gürel · Karamürselli Deli Hamdi
Erdoğan Seren · Resat
Necati Er · Kız İsmet
Selahattin Fırat · Suat
Rıza Pekkutsal · Berber Latif
Cengiz Öktem · Pilavcı Cengiz
Muzaffer Civan · Yadigar
Celal Yonat · Malik'in adamı
Muhteşem Durukan · Malik'in adamı
Sönmez Yıkılmaz · Malik'in adamı
Adem Taşay · Apo / Dayak yiyen balıkçı