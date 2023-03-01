Yedi Bela Hüsnü filminin konusu ne? Yedi Bela Hüsnü oyuncu kadrosu! Yedi Bela Hüsnü filmi hangi yıl, nerede çekildi?
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Show Tv ekranlarında yayınlanan Yedi Bela Hüsnü filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Yedi Bela Hüsnü filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Yedi Bela Hüsnü filminin konusu ne? Yedi Bela Hüsnü oyuncuları kimler? Yedi Bela Hüsnü filmi hangi yıl, nerede çekildi? İşte detaylar...
Kemal Sunal Oya Aydoğan ve Şevket Altuğ'un oynadığı Natuk Baytan'ın yönettiği 1982 yıl yapımı Türk filmidir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Yedi Bela Hüsnü filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Yedi Bela Hüsnü filminin konusu ne? Yedi Bela Hüsnü oyuncuları kimler? Yedi Bela Hüsnü filmi hangi yıl, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...
YEDİ BELA HÜSNÜ KONUSU NE?
Filmin baş karakteri Hüsnü, arkadaşı Cemal tarafından yakışıklı olduğu konusunda kandırılmaktadır. Cemal, Hüsnü'den para kopararak mahallenin kızı Hüsnüye'yi elde etmesi için Hüsnü'yü cesaretlendirmektedir. Hüsnü ise mahallede meydana gelen bir çatışmadaki cinayetlerin üstüne kalması sonucu Yedi Bela Hüsnü olarak ünlenir. Gerçek Yedi Bela ve mahallenin arazisinde gözü olan zengin Malik Hüsnü'yü ortadan kaldırmaya çalışır.
YEDİ BELA HÜSNÜ OYUNCU KADROSU!
Kemal Sunal · Yedi Bela Hüsnü
Oya Aydoğan · Hüsniye
Şevket Altuğ · Cemal
Ali Şen · Malik
Atilla Ergün · Necati
Nermin Denizci · Fatma
Belkıs Dilligil · Makbule
Yaşar Şener · Bakkal Fehmi
Hakkı Kıvanç · Kahveci Musa
Ajlan Altuğ · Manav Rasim
Süheyl Eğriboz · Rüstem
Ünal Gürel · Karamürselli Deli Hamdi
Erdoğan Seren · Resat
Necati Er · Kız İsmet
Selahattin Fırat · Suat
Rıza Pekkutsal · Berber Latif
Cengiz Öktem · Pilavcı Cengiz
Muzaffer Civan · Yadigar
Celal Yonat · Malik'in adamı
Muhteşem Durukan · Malik'in adamı
Sönmez Yıkılmaz · Malik'in adamı
Adem Taşay · Apo / Dayak yiyen balıkçı
Abdi Algül · Veli