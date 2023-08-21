Yedi bebeği öldürme ve altı bebeği öldürmeye teşebbüs suçlarından yargılanan İngiliz hemşire müebbet hapis cezasına çarptırıldı

İngiltere'de bir hemşire, işlediği yedi bebek cinayeti ve altı bebek üzerindeki cinayet girişimleri nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 33 yaşındaki Lucy Letby, Manchester Kraliyet Mahkemesi tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Letby'nin suçları ülkeyi dehşete düşürdü ve onu son zamanların en üretken çocuk seri katili haline getirdi.

İngiliz hemşire, işlediği yedi bebek cinayeti ve altı bebek üzerindeki cinayet girişimleri nedeniyle çalıştığı İngiltere hastanesinde müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Lucy Letby, 33 yaşında, Manchester Kraliyet Mahkemesi tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve hiçbir zaman serbest bırakılmayacak. Letby, mahkemeye çıkmayı reddetti ve savunma avukatlarının sanıkların duruşmalara katılmasının zorunlu hale getirilmesi yönünde çağrıda bulundu. Bir jüri tarafından Cuma günü suçlu bulundu; bu olay ülkeyi dehşete düşürdü ve son zamanların en üretken çocuk seri katili haline geldi.

Adalet James Goss, Letby'nin geri kalan hayatını hapishanede geçirmesi gerektiğine karar verdiğini açıklarken, "Bu, en küçük ve en savunmasız çocukları içeren acımasız, hesaplı ve sinsice bir çocuk cinayeti kampanyasıydı" dedi.

Letby'ye ceza verirken sanki mahkemede bulunuyormuş gibi hitap eden yargıç, daha önce mahkemede okunan açıklamalarını ve mağdur etkilerini mahkum seri katil Letby'ye iletmelerini emretti.

"Sadizme sınır tanımayan derin bir kötülük vardı. Bu dava sürecinde soğukkanlılıkla suç işlemeye dair herhangi bir sorumluluğu reddettiniz. Pişmanlık duymuyorsunuz. Hafifletici hiçbir faktör yok" dedi.

Başbakan Rishi Sunak, Letby'nin mahkemeye çıkmamasını Pazartesi günü kınadı. "Bu tür dehşet verici suçları işleyen insanların kurbanlarıyla yüz yüze gelmemesi ve suçlarının onlara ve ailelerine ve sevdiklerine nasıl etki ettiğini ilk elden duymaması korkakçadır" dedi.

"Bu durumu düzeltmek ve bunu sağlamak için yasayı değiştirmeye bakıyoruz ve bunu ilerleyen süreçte sunacağız."

Letby, Cuma günü mahkemede duyulan ifadelere göre, bakımını üstlendiği bebeklere kan ve mideye hava vererek, fazla süt vererek, fiziksel saldırıda bulunarak ve onları insülin zehriyle zehirledi.

Letby'ye yöneltilen suçlamalar ve sonraki mahkumiyeti, nasıl bu kadar uzun süre tespit edilebileceği konusundaki sorular nedeniyle hükümet soruşturmasını tetikledi.

Savcılar, Letby'nin niyetinin bebekleri öldürmek olduğunu ve meslektaşlarını doğal bir ölüm nedeni olduğuna inandırmak olduğunu savundu.