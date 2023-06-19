YDT sınavının sona ermesiyle birlikte ÖSYM YDT soru ve cevaplarını yayınladı. Öğrenciler, YDT soru ve cevapları 2023: YDT soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? YDT Almanca, Arapça, İngilizce, Rusça ve Fransızca soruları ve cevapları nelerdir? merak etti. Peki, YDT soruları nelerdir? YDT cevap anahtarı yayınlandı mı? YDT cevapları nedir? İşte YKS - YDT soruları ve cevapları sizlerle...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı süreci, TYT ve AYT'nin ardından 120 dakika süren YDT'nin tamamlanmasıyla sona erdi. Tüm oturumların sona ermesinin ardından sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Peki, YDT soru ve cevapları 2023: YDT soru kitapçığı ve cevap anahtarı! YDT Almanca, Arapça, İngilizce, Rusça ve Fransızca soruları ve cevapları nelerdir? İşte tüm soru ve cevaplar...

YDT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Bu yıl 22 sınav merkezinde ilk defa YKS yapıldı. Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri bugün de açık bulunduruldu. ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak.

YDT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugün yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına "https://cdn.osym.gov.tr/yks-kitap.html" bağlantısından ulaşılabilecek.

YDT ALMANCA SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

YDT FRANSIZCA SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

YDT İNGİLİZCE SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

YDT RUSÇA SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

YDT ARAPÇA SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ!