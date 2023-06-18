ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre bu hafta sonu YKS sınavı gerçekleştiriliyor. Yapılacak olan YDT sınavı nedeniyle adaylar, YDT ile hangi bölüme girilir? Sorusunu merak ediyor. Peki, YDT ile hangi bölüme girilir? Hangi bölümler YDT puanı istiyor? YDT puanı ile üniversitede hangi bölüme girilir?

Türkçe-Yabancı Dil Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç aşamada tamamlanacak. TYT sınavı 17 Haziran'da, AYT ve YDT sınavları ise 18 Haziran'da gerçekleştirilecek. Peki, YDT ile hangi bölüme girilir? Hangi bölümler YDT puanı istiyor? YDT puanı ile üniversitede hangi bölüme girilir?

YDT İLE HANGİ BÖLÜME GİRİLİR?

YDT sınavında aldığınız puan ile birlikte üniversitelerin dil bölümlerine girebilir veya bu bölümlerin yanı sıra İngiliz dili ve edebiyatı, yabancı dil öğretmenliği, çeviribilim, dilbilim, mütercim-tercümanlık ve turizm rehberliği gibi bölümlere de girebilirsiniz. Bu bölümler YDT puanı istemekte olan bölümler olarak bilinmektedir.