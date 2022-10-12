Akademik kadrolara başvurmak isteyen adaylar için YDS / e-YDS sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, YDS sınavı ne zaman 2022? YDS nedir ve ne kadar geçerli? YDS giriş ücreti ne kadar?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden gerçekleştirebilecek. Peki, YDS sınavı ne zaman 2022? YDS nedir ve ne kadar geçerli? YDS giriş ücreti ne kadar? İşte detaylar haberimizde...

YDS/2 SINAVI NE ZAMAN?

2022-YDS/2, 23 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat sürecek sınav, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulanacak. ÖSYM sınav takvimine göre, YDS/2 sonuçları 8 Kasım'da açıklanacak.

YDS SONUCU KAÇ YIL GEÇERLİ?

Akademik kadrolara başvurmak isteyen adaylar için YDS / e-YDS puanlarının herhangi bir geçerlilik süresi yoktur. Sınav sonuçlarını istedikleri zaman kullanabilirler. YDS / e-YDS puanlarını dil tazminatı için kullanmak isteyenler için puanlarının geçerlilik süresi 5 yıldır.

YDS ÜCRETİ NE KADAR VE ÜCRET NEREYE YATIRILIYOR?

YDS başvuru ücreti: 185 TL

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı(KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı(KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

İş Bankası'nın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık

*Sınav ücreti ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER' de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.*