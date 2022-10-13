YDS sınav giriş belgesi 2022! YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

YDS sınav giriş yerleri açıklandı! Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden gerçekleştirdi ve sınav giriş belgelerini almak için YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı araştırması yapıyorlar.

YDS sınav giriş belgesi! YDS sınav giriş yerleri açıklandı! Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden gerçekleştirdi ve sınav giriş belgelerini almak için YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı araştırması yapıyorlar. İşte detaylar...

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ

YDS sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

YDS/2 SINAVI NE ZAMAN?

2022-YDS/2, 23 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat sürecek sınav, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden uygulanacak. ÖSYM sınav takvimine göre, YDS/2 sonuçları 8 Kasım'da açıklanacak.

YDS SONUCU KAÇ YIL GEÇERLİ?

Akademik kadrolara başvurmak isteyen adaylar için YDS / e-YDS puanlarının herhangi bir geçerlilik süresi yoktur. Sınav sonuçlarını istedikleri zaman kullanabilirler. YDS / e-YDS puanlarını dil tazminatı için kullanmak isteyenler için puanlarının geçerlilik süresi 5 yıldır.