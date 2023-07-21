YDS NE ZAMAN? | YDS başvuru tarihleri 2023 ne zaman? YDS ücreti ne kadar? YDS Sınavı yılda kaç kez yapılıyor, her yıl yapılıyor mu?

Üniversite eğitimleri sonrasında Yüksek Lisans eğitimlerine devam etmek öğrencilerin merak ettiği bir konu olan YDS ne zaman? Sorusu gündem oldu. Lisansüstü Enstitülerinde eğitim görmek isteyen öğrencilerin hayallerini gerçekleştirebilmek için Yabancı Dil Yeterliliklerini belgelemeleri gerekiyor. Peki, YDS başvuru tarihleri 2023 ne zaman? YDS ücreti ne kadar? YDS Sınavı yılda kaç kez yapılıyor, her yıl yapılıyor mu?

2023'ün YDS oturumları için nefesler tutuldu. Yabancı dil puanını belgelemek isteyen adayların katılım sağlayacağı sınavda toplam 80 soru yer alacak ve 180 dakika süre verilecek. Peki, YDS başvuru tarihleri 2023 ne zaman? YDS ücreti ne kadar? YDS Sınavı yılda kaç kez yapılıyor, her yıl yapılıyor mu?

YDS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvimle sınav tarihleri belli oldu. Buna göre YDS/2, 22 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvurular 1-11 Eylül 2023 tarihleri arasında alınacak.

Sınava katılmak isteyen adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.