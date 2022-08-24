YDS ne zaman yapılacak 2022? YDS 2 başvuru tarihleri ne zaman?

ÖSYM tarafından hazırlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) ne zaman yapılacağı adaylar tarafından merak konusu haline geldi. Her yıl iki kez gerçekleşen YDS için öğrenci adayları başvuru tarihleri ve sınav tarihi hakkında araştırmalara başladı. YDS 2 ne zaman yapılacak? YDS başvuru tarihleri ne zaman 2022?

İlk oturumu Nisan ayında gerçekleşen YDS'nin ikinci oturumu için adaylar gün saymaya başladı. Heyecanla sınavın 2. Oturumunu bekleyen öğrenci adayları ÖSYM'den gelecek olan açıklamayı bekliyor. YDS 1 oturumu 10 Nisan tarihinde yapılmıştı. Öğrenci adaylarının gözleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gelecek olan açıklamaya çevrildi. Peki, YDS 2 ne zaman yapılacak? YDS başvuru tarihleri ne zaman?

YDS NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

Yılda iki kez gerçekleşen Yabancı Dil Bilgi Seviye Tespit Sınavı'nın ikinci oturumu 23 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. YDS sınavı ne zaman? Sorularına ek olarak YDS başvuru tarihleri ne zaman? Soruları da merak konusu.

YDS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN 2022?

YDS 2 başvuru tarihleri ÖSYM tarafından 6-15 Eylül olarak belirlendi. Bu tarihler arasında başvurularını gerçekleştiren öğrenciler 23 Ekim tarihinde ise sınava girecek.

YDS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre 23 Ekim'de yapılacak olan YDS'nin açıklanma tarihi 8 Kasım olarak açıklandı.

YDS NASIL OLUR?

ÖSYM'nin düzenlemiş olduğu YDS, Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır. Yılda iki kez yapılan sınav, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerini ve başka birkaç dili daha kapsar. 150 dakika süren YDS gramer, çeviri, cümle tamamlama, diyalog, okuma parçaları ve paragraf tamamlama kısımlarını kapsayan 80 soruluk sınavdır.