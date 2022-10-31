ÖSYM tarafından yapılan YDS ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Adaylar, YDS sonuç sorgulama ekranını ve YDS ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorularına yanıt arıyor. Peki, YDS ne zaman, saat kaçta açıklanacak? YDS sonuç sorgulama ekranı!

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YDS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

23 Ekim 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na ait (2022-YDS/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Ekim 2022 tarihinde saat 15.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 02 Kasım 2022 tarihinde saat 23.59'da sonlanacaktır.

YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI!