Üniversite eğitimleri sonrasında Yüksek Lisans eğitimlerine devam etmek öğrencilerin merak ettiği YDS ne zaman 2023? Sorusu arama motorları üzerinde sorgulatılmakta ve araştırılmakta. Peki, YDS ne zaman 2023? YDS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YDS 2023 takvimi!

YDS ne zaman 2023? Sorusu, Lisansüstü Enstitülerinde eğitim görmek isteyen öğrencilerin hayallerini gerçekleştirebilmek için Yabancı Dil Yeterliliklerini belgelemeleri için katıldığı sınav olması nedeniyle konu hakkındaki araştırmalar adaylar tarafından gerçekleştiriliyor. 2023'ün YDS oturumları için nefesler tutuldu. Yabancı dil puanını belgelemek isteyen adayların katılım sağlayacağı sınavda toplam 80 soru yer alacak ve 180 dakika süre verilecek. Peki, YDS ne zaman 2023? YDS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YDS 2023 takvimi!

YDS NE ZAMAN 2023?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvimle YDS sınavı tarihi ve diğer sınavların tarihleri belli oldu. Buna göre YDS/2, 22 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvurular 1-11 Eylül 2023 tarihleri arasında alınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.

YDS SINAVINA NEDEN GİRİNİR?

YDS puanı yüksek lisans, lisans, doçentlik sınavlarında başta olmak üzere; KPSS A grubu öğretmenlik sınavında dil puanı hesaplanırken, yurt dışı üniversitelerde okuyup Türkiye'de denklik alınırken; memuriyette dil tazminatı alınırken YDS / e-YDS sonuçları kullanılmaktadır.