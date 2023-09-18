Bu yılın ilki Mart ayında gerçekleşen Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS), istedikleri sonucu elde edemeyen adaylar için 2023'ün ikinci YDS oturumu heyecanla bekleniyor. Peki, YDS ne zaman 2023 tarihleri? 2023 YDS sınav takvimi! İşte detaylar…

Yabancı dil puanını belgelemek isteyen adaylar, yeni sınav takvimi için hazırlıklarını sürdürüyorlar. İkinci YDS oturumunda toplam 80 soru sorulacak ve adaylara 180 dakika süre verilecek. Bu önemli sınav için nefesler şimdiden tutulmuş durumda. Peki, YDS ne zaman 2023 tarihleri? 2023 YDS sınav takvimi! İşte detaylar…

YDS NE ZAMAN 2023 TARİHLERİ?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre, YDS/2 sınavı 22 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvurular ise 1-11 Eylül 2023 tarihleri arasında alındı. Ancak geç başvurular için bir fırsat daha sunuldu. Geç başvurular 20 Eylül'de başladı ve son başvuru saati 23.59 olarak belirlendi. Sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tamamlayabilirler. Bu önemli sınav için başvuru süreci devam ediyor.

2023 YDS SINAV TAKVİMİ

STS Tıp Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem : 24.09.2023 10:15

GYS İl Özel İdareleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birlikleri Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 2023-GYS : 08.10.2023 10:15

DUS Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023-DUS 2.Dönem : 15.10.2023 10:15

STS Diş Hekimliği Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2023-STS Diş Hekimliği 2.Dönem: 15.10.2023 10:15

EUS Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023-EUS : 15.10.2023 10:15

STS Eczacılık Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2023-STS Eczacılık : 15.10.2023 10:15

YDS Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2023-YDS/2 : 22.10.2023 10:15

Sayıştay Yazılı Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı 1. Gün : 04.11.2023

Sayıştay Yazılı Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı 2. Gün : 05.11.2023

e-YDS Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/11 İngilizce) : 11.11.2023

TR-YÖS Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2023-TR-YÖS/2 : 12.11.2023

ALES Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2023-ALES/3 : 19.11.2023

e-YDS Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/12 İngilizce) : 02.12.2023

İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 2023-İSG/2 : 10.12.2023

YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023-YDUS 2.Dönem : 17.12.2023