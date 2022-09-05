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YDS başvuru tarihi ne zaman? YDS 2 ne zaman, hangi gün yapılacak? 2022 YDS 2 başvuru tarihleri ne zaman?

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YDS başvuru tarihi ne zaman? YDS 2 ne zaman, hangi gün yapılacak? 2022 YDS 2 başvuru tarihleri ne zaman?

Yılda 2 defa gerçekleştirilen YDS sınavının 2. oturum ve başvuru tarihleri belli oldu. Peki, YDS başvuru tarihi ne zaman? YDS 2 ne zaman, hangi gün yapılacak? 2022 YDS 2 başvuru tarihleri ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 sınav takvimi belli oldu. YKS, KPSS, EKPSS, ALES, TUS, YDS, DGS, DUS, YDUS, EUS, YÖKDİL gibi önemli sınavların yer aldığı takvim açıklandı. Peki, YDS başvuru tarihi ne zaman? YDS 2 ne zaman, hangi gün yapılacak? 2022 YDS 2 başvuru tarihleri ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

2022-YDS/2 başvuruları ise 6-15 Eylül 2022 tarihlerinde alınacak.

YDS/2 23 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

Dil Seviye Belirleme Sınavı, 4 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan yönetmelikle eski KPDS ve ÜDS sınavları yerine geçen ve yılda 2 kez ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır.

İngilizce, Almanca, Fransızca dillerine ek olarak başka dillerde de yapılan sınav 150 dakika sürer. Gramer, Cümle Tamamlama, Çeviri, Diyalog ve Paragraf Tamamlama ve Okuma Parçaları sorularından oluşan 80 soruluk bir sınavdır.

İlk sınav 7 Nisan 2013 tarihinde yapılmış olup ÖSYM'nin aldığı kararla sınav sorularının sadece 10 tanesi yayınlanmaktadır.

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Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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