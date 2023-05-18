YDS 2023/6 sonuçları ne zaman açıklanacak ve YDS sonuçları kaç yıl geçerli olacağı gündeme geliyor. YDS sonuçları öğrenme ekranı ve YDS sonuçları ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, YDS 2023/6 sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçları kaç yıl geçerli? YDS sonuçları öğrenme ekranı!

ÖSYM tarafından yapılan Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacağı gündeme geliyor. YDS 2023/6 sonuçları ne zaman açıklanacak ve YDS sonuçları kaç yıl geçerli olacağı adaylar tarafından araştırılıyor. YDS sonuçları öğrenme ekranı ve YDS sonuçları merak ediliyor. YDS 2023/6 sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçları kaç yıl geçerli? YDS sonuçları öğrenme ekranı! Detaylar haberimizdedir…

YDS 2023/6 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS 2023/6 sınavı 21 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecektir. Bununla birlikte yine aynı gün 21 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacaktır.

YDS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

YDS / e-YDS'de alınacak puanlar 5 yıl süre ile geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılacaktır.