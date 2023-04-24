YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YDS sonuçları kaç günde açıklanıyor?

ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2023-YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak ve YDS sonuçları kaç günde açıklanıyor soruları gündeme geliyor. Bu ay gerçekleşen 2023-YDS/1 sınavının ardından adaylar, YDS sonuçları ne zaman açıklanır merakla bekliyor. Peki, YDS/1 sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YDS sonuçları kaç günde açıklanıyor?