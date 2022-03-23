YBJ kimdir, gerçek adı nedir? YBJ öldü mü? Youtuber Yunus Emre Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

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YBJ KİMDİR?

Youtuber YBJ'nin gerçek adı "Yunus Emre Şimşek" 'tir. Youtube'da 2.24 milyon abonesi bulunan YBJ geçtiğimiz günlerde öldü haberi ile gündeme gelmişti.

Yunus Emre Şimşek (YBJ) Bilecik doğumludur. Youtube'da oyun içerikli videolar çeken YBJ Youtube'a 2016 yılında başlamıştır. 2 yıl oyunculuk eğitimi de alan Yunus Emre Şimşek'in İnstagram'da 237 bin takipçisi bulunmaktadır. Youtube'da ise toplamda 2,24 milyon abonesi vardır.

YBJ ÖLDÜ MÜ?

Geçtiğimiz günlerde YBJ'nin yakın arkadaşı LAZ isimli Youtube kanalında "YBJ öldü mü?" videosu paylaşılmıştı. Bu videonun ardından izleyiciler YBJ öldü mü merak etmişti. Kanal sahibinin yaptığı açıklamaya göre YBJ'nin ölmediğini fakat psikolojisinin bozuk olduğunu bu yüzden de YouTube'a bir süre ara verebileceğini açıklamıştı.

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