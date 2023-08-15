Yazın sıcaktan bunalıp Güneş'e ateş eden bir Adanalının... Kim Milyoner Olmak İster 15 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

15 Ağustos Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Yazın sıcaktan bunalıp Güneş'e ateş eden bir Adanalının silahından çıkan mermi, Dünya'nın çekiminden hiç etkilenmeyip uzay boşluğunda hareket ediyor olsaydı, Güneş'e ulaşması yaklaşık ne...) Kim Milyoner Olmak İster 15 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Yazın sıcaktan bunalıp Güneş'e ateş eden bir Adanalının silahından çıkan mermi, Dünya'nın çekiminden hiç etkilenmeyip uzay boşluğunda hareket ediyor olsaydı, Güneş'e ulaşması yaklaşık ne kadar sürerdi?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 15 AĞUSTOS SALI 50 BİN LİRALIK SORUSU

Yazın sıcaktan bunalıp Güneş'e ateş eden bir Adanalının silahından çıkan mermi, Dünya'nın çekiminden hiç etkilenmeyip uzay boşluğunda hareket ediyor olsaydı, Güneş'e ulaşması yaklaşık ne kadar sürerdi?

A-) 6 dakika

B-) 6 saat

C-) 6 gün

D-) 6 yıl

Doğru Cevap : D şıkkı