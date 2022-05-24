Yazın lazere gidilir mi? DİKKAT! Yaz aylarında epilasyon yapılır mı? Güneşlenince epilasyon lazer yapılır mı? Lazerden sonra güneşlenilir mi? - Haberler

Yazın lazere gidilir mi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Lazer Epilasyon, lazerlerin cilde nüfuz ederek kıl köklerini yok etmesini sağlayan kıl büyümesini engellemek için kullanıldığı bir işlemdir.

YAZIN LAZERE GİDİLİR Mİ?

Lazerlerin cilde nüfuz ederek kıl köklerini yok etmesi tedavisinde 6 seanstan sonra, tedavi edilen bölgedeki tüyler önemli ölçüde azalır. Lazer Epilasyon, kılları teninden daha koyu olan kişilerde en iyi sonucu verir. Lazer kıl köklerindeki melanini hedef aldığı için lazer epilasyon gri, sarı veya kızıl kıllarda etkili değildir.

Yaz aylarında Lazer Epilasyon yaptırmak mümkündür. Ancak tedaviden önce ve sonra güneşten korunma uygulanmalıdır. Lazer epilasyon tedavileri bronz tene de yapılabilir ancak bronz tene 1064 nd:Yag lazer kullanılması önemlidir. Ek olarak, bronzlaşmış cilt istenen sonucu elde etmek için ek tedaviler gerektirebilir. Son olarak, taze bronzlaşmış cilt lazerle tedavi edilmemelidir. Lazer yaptırdıktan sonra güneşlenmek ise vücutta lekelere neden olabilir.

Yaz aylarında Lazer Epilasyondan sonra izlenmesi gereken bazı ipuçları:

Tedaviden sonraki ilk 24-48 saat yüzme gibi su bazlı aktivitelerden kaçının.

Tedaviden önce ve sonra iki hafta boyunca tedavi edilen bölgeye doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçının.

Günlük güneş koruması kullanın; titanyum dioksit ve çinko gibi aktif maddeler ile en az 30-100 SPF olmalıdır.

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