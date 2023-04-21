Karadeniz gazı için yaşanan tarihi gece sonrası Habertürk canlı yayınına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği "Aylık 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su doğal gaz bedeli 1 yıl boyunca ücretsiz olacak" müjdesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Bakan Dönmez, kafa karışıklıklarını giderdi. Peki, Yazın doğalgaz faturası ödenecek mi? Yazın doğalgaz faturası ne kadar ödenecek?

YAZIN DOĞALGAZ FATURASI ÖDENECEK Mİ?

"Yazın hiç fatura ödemeyecek miyiz?" sorusuna yanıt veren Bakan Dönmez, "Bugün Cumhurbaşkanımız vatandaşımızın beklediği iki müjdeyi aynı anda açıkladı. Bir tanesi 1 yıl boyunca mutfaklarda ve sıcak su üretiminde kullanılan doğal gaz, 25 metreküpe kadar herhangi bir bedel almayacağız, 1 yıl boyunca. 12 ay boyunca. 25 metreküpe kadar olan tüm giderleri karşılıyoruz. Zaten doğal gazda tek kademe var. Kafaları karıştıracak husus olmayacak. Önümüzdeki aydan itibaren tüm tüketimleri 1 ay boyunca bedavaya kullanmış olacak vatandaşımız." dedi.