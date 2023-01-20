Yazıklar Olsun sözleri! Okan & Volkan feat. Seda Tripkolic - Yazıklar Olsun şarkı sözleri nedir?

Okan & Volkan feat. Seda Tripkolic - Yazıklar Olsun şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Yazıklar Olsun şarkı sözleri nelerdir? Yazıklar Olsun şarkısının tüm sözleri nedir?

Okan & Volkan feat. Seda Tripkolic - Yazıklar Olsun şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Samet Kurt'a aittir.

YAZIKLAR OLSUN ŞARKI SÖZLERİ

Öyle bir derde düştüm

Çıkamam işin içinden

Çaresiz duruşu bu yüzden

Hiç acımadın mı giderken bana

***

Söyle

Sevene yapılır mı hiç böyle

Bir daha sevmek mi, asla tövbe

Ne olursun gözüme gözükme daha

***

Yazıklar olsun, lanet olsun

Nasıl da sevdim seni

Yeminler olsun, bu da son olsun

Bir daha dönme geri

***

Yazıklar olsun, lanet olsun

Nasıl da sevdim seni

Yeminler olsun, bu da son olsun

Bir daha dönme geri

***

Dönmek, geriye yok artık bundan böyle

Susuzluktan ölsem de çölde

Ne olursun gözüme gözükme daha

***

Yazıklar olsun, lanet olsun

Nasıl da sevdim seni

Yeminler olsun, bu da son olsun

Bir daha dönme geri

***

Yazıklar olsun, lanet olsun

Nasıl da sevdim seni

Yeminler olsun, bu da son olsun

Bir daha dönme geri

***

Dönmek, geriye yok artık bundan böyle

Susuzluktan ölsem de çölde

Ne olursun gözüme gözükme daha

***

Yazıklar olsun, lanet olsun

Nasıl da sevdim seni

Yeminler olsun, bu da son olsun

Bir daha dönme geri