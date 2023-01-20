Yazıklar Olsun sözleri! Okan & Volkan feat. Seda Tripkolic - Yazıklar Olsun şarkı sözleri nedir?
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Okan & Volkan feat. Seda Tripkolic - Yazıklar Olsun şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Yazıklar Olsun şarkı sözleri nelerdir? Yazıklar Olsun şarkısının tüm sözleri nedir?
Okan & Volkan feat. Seda Tripkolic - Yazıklar Olsun şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Samet Kurt'a aittir.
YAZIKLAR OLSUN ŞARKI SÖZLERİ
Öyle bir derde düştüm
Çıkamam işin içinden
Çaresiz duruşu bu yüzden
Hiç acımadın mı giderken bana
***
Söyle
Sevene yapılır mı hiç böyle
Bir daha sevmek mi, asla tövbe
Ne olursun gözüme gözükme daha
***
Yazıklar olsun, lanet olsun
Nasıl da sevdim seni
Yeminler olsun, bu da son olsun
Bir daha dönme geri
***
Yazıklar olsun, lanet olsun
Nasıl da sevdim seni
Yeminler olsun, bu da son olsun
Bir daha dönme geri
***
Dönmek, geriye yok artık bundan böyle
Susuzluktan ölsem de çölde
Ne olursun gözüme gözükme daha
***
Yazıklar olsun, lanet olsun
Nasıl da sevdim seni
Yeminler olsun, bu da son olsun
Bir daha dönme geri
***
Yazıklar olsun, lanet olsun
Nasıl da sevdim seni
Yeminler olsun, bu da son olsun
Bir daha dönme geri
***
Dönmek, geriye yok artık bundan böyle
Susuzluktan ölsem de çölde
Ne olursun gözüme gözükme daha
***
Yazıklar olsun, lanet olsun
Nasıl da sevdim seni
Yeminler olsun, bu da son olsun
Bir daha dönme geri