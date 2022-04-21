Başarılı gazeteci Yazgülü Aldoğan kaç yaşında ve kimdir sorularına yanıt aranıyor. Köşe yazarlığı yapan Yazgülü Aldoğan uzun yıllar Posta Gazetesinde görev yapmıştır. Yazgülü Aldoğan kimdir? Yazgülü Aldoğan kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

YAZGÜLÜ ALDOĞAN KİMDİR?

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde doğdu. Liseyi Notre Dames de Sion ve Üsküdar Kız Lisesi'nde okudu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitirdi. Gazeteciliğe Ankara'da Anka Ajansı'nda başladı. İletişim Sosyolojisi doktorasını Sorbonne Universitesi'nde tamamladı. Yurda döndükten sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 4.5 yıl öğretim üyesi olarak görev yaptı. YÖK yasasından sonra yardımcı doçent iken görevine son verildi. İstanbul'a gelerek Gelişim Yayınları'nda Nokta dergisinin çıkışında bulundu. Ardından Yeni Asır İstanbul Haber Müdürü, Yeni Gündem Dergisi Haber Koordinatörü, Hürriyet, Sabah gazeteleri serbest yazarı, Kanal D Haber Müdürü olarak çalıştı. Murat Karayalçın'ın Başbakan yardımcılığı sırasında medya ve siyaset danışmanlığını yaptı. Köşe yazılarına Günaydın Gazetesi'nde başladı. Posta gazetesinde köşe yazarı. İstanbul, Anadolu, Galatasaray ve Kültür Üniversitelerinde lisans ve lisansüstü dersler verdi. Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde Medya Araştırmaları dersini verdi. TRT ve BRT televizyonlarında İşte İnsanlar ve Medya Medya konulu televizyon programları yaptı. SKYTÜRK televizyonunda Cevap Anahtarı isimli eğitim programının sunuculuğunu yaptı. Çeşitli radyolarda sabah haberleri sundu.

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