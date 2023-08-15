Yaz Türlüsü tarifi! Masterchef Yaz Türlüsü nedir, nasıl yapılır? Yaz Türlüsü yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Yaz Türlüsü hangi yöreye ait?

Masterchef 15 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Yaz Türlüsü yemeğini yapmasını istedi. Peki Masterchef Yaz Türlüsü nasıl yapılır? Yaz Türlüsü yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Yaz Türlüsü yemeği tarifi! Yaz Türlüsü nasıl yapılır? Yaz Türlüsü yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Yaz Türlüsü tarifi oldu. Peki en güzel Yaz Türlüsü yemek tarifi nasıldır? Yaz Türlüsü yemeği nasıl yapılır? Yaz Türlüsü için gerekli malzemeler nelerdir? Yaz Türlüsü tarifi! Yaz Türlüsü nedir, ne demek? Masterchef Yaz Türlüsü nasıl yapılır? Yaz Türlüsü hangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Yaz Türlüsü hangi ülkeye ve yöreye aittir? İşte detaylar...

YAZ TÜRLÜSÜ NEDİR, NE DEMEK? YAZ TÜRLÜSÜ YEMEĞİ HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Yaz türlüsü, yaz sebzeleriyle hazırlanan lezzetli bir Türk yemeğidir.

YAZ TÜRLÜSÜ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Kuşbaşı et (yarım kilo)

2 Orta boy patlıcan

2 Orta boy patates

1 Orta boy Kabak

3 Orta boy domates

100 gram bamya

250 gram taze fasulye

3-4 Yeşil biber (İsteğe göre acı veya tatlı)

1 baş soğan

bir miktar tuz

YAZ TÜRLÜSÜ NASIL YAPILIR?

İnce Kıyılmış soğanla bir tencereye konulan et suyunu çekinceye kadar kavrulur. Domatesler ve bir miktar su eklendikten sonra bir müddet hafif ısıda pişirilir. Etin pişmesine yakın tuzu ilave edilir. Bilahare pişme derecelerine göre fasulye, bamya, kuşbaşı doğranmış patlıcan, kabak, patates eklenir.Sebzeler yumuşayıncaya kadar ateşte tutulur.

3-Börekler ve Hamur İşleri; (Yufka ; Buğday veya arpa unundan yapılır.Ekmek tahtası üzerinde oklava ile hamur açılır, saçta pişirilir.