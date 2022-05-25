Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak 2022? Transfer dönemi başladı mı? Süper Lig 2022-2023 transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? - Haberler

Süper Lig transfer dönemi ne zaman açılıyor? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon spor, Beşiktaş'ın transferleri ne zaman yapılacak? konusu spor gündeminin merak edilenleri arasında geliyor. Peki, Yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak 2022?

YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Futbol Sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.

Buna göre; 2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi.

YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yaz transfer dönemi 17 Haziran'da başlayacak ve 8 Eylül'de sona erecek.

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