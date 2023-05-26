12 Eylül'de 2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılı başlamıştı. 2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılının ne zaman biteceği ise merak konusu oldu ve bu sebeple Yaz tatiline kaç gün kaldı 2023? Soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, Yaz tatiline kaç gün kaldı 2023? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı, ne zaman kapanacak? Yaz tatiline ne kadar kaldı?

Yaz tatiline kaç gün kaldı 2023? sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla beraber araştırılan sorular arasında yer alan Okullar ne zaman kapanacak? Özellikle deprem nedeniyle okulların açılış ve kapanış tarihlerine ilişkin detaylar merak konusu haline geliyor. Peki, Yaz tatiline kaç gün kaldı 2023? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı, ne zaman kapanacak? Yaz tatiline ne kadar kaldı?

YAZ TATİLİNE KAÇ GÜN KALDI 2023?

Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre okulların kapanmasına 21 gün var.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu ile ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız" açıklamalarında bulundu. Buna göre 2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona erecek ve okullar yaz tatiline girecek. Konu hakkında yapılacak olan açıklamalar dahilinde haberimiz güncellenecektir.