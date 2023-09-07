Yaz Tatilinde Türk Kuruyemişi Turistlerin Favorisi

Yaz tatilinin sonuna yaklaşılması ile birlikte dönüşe geçen yerli ve yabancı turistler kuruyemiş mağazalarında yoğunluk oluşturmaya başladı. Türkiye'den götürülen en kıymetli hediyelerden biri olan Türk kuruyemişi, turistlerin favorisi olduğu belirtildi.

Yaz tatilinin sonuna yaklaşılması ile birlikte dönüşe geçen yerli ve yabancı turistler kuruyemiş mağazalarında yoğunluk oluşturmaya başladı. Her yıl yaz tatilinde milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Türkiye'den götürülen en kıymetli hediyelerden birinin Türk kuruyemişi olduğu belirtildi.

Yaz tatilinin sonuna gelinmesi ve havaların da yavaş yavaş serinlemeye başlaması ile kuruyemiş sektöründe turist ve gurbetçi yoğunluğu başladı. Merkezi Aydın'da olan ve ülke genelinde 109 şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş'te son günlerde satışların önemli bir kısmının yurtdışından gelen misafirlere yapıldığını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, "Türk kuruyemişine sadece ülkemizde değil dünyanın pek çok ülkesinde değer katıyoruz. Turist ve gurbetçilerin Türkiye'den götürdükleri en değerli hediyelerin başında Türk kuruyemişi oldu. Nasıl ülkemizde Almanya'dan gelen bir yakınımızdan çikolata beklentisi var ise artık Türkiye'den dönen birinden de Tuğba Kuruyemiş markalı kuruyemiş beklentisi oluşmaya başladı. Bu nedenle her yıl turizm sezonu sonunda kuruyemiş satışlarının önemli bir kısmı tatilini tamamlayan turist ve gurbetçilere oluyor" dedi. - AYDIN