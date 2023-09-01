Son zamanlarda sosyal medya platformlarında ve internet üzerinde yer almakta olan iddialara göre yaz tatilinin uzaması iddiası konuşulmakta. Peki, Yaz tatili uzayacak mı? Yaz tatili ne zaman, ayın kaçında bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

Yaz tatili uzayacak mı? Sorusu, okulların açılmasına az bir süre kala öğrenciler ve veliler tarafından merak edilmekte olan açıklamalar arasında bulunuyor. Haziran ayında kapanan okulların ardından yaz tatili başladı. 19 milyon İlkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yaz tatilinin keyfini çıkarırken gözler okulların açılma tarihine çevrildi. Peki, Yaz tatili uzayacak mı? Yaz tatili ne zaman, ayın kaçında bitecek? Okullar ne zaman açılacak?

YAZ TATİLİ UZAYACAK MI?

Millî Eğitim Bakanlığı - MEB, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu. Buna göre; Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre yaz tatilinde herhangi bir uzatma olmayacak.

2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Okulların 1. Dönemi 11 Eylül 2023'te başlayacak, ilk dönem ara tatili ise 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili tarihleri ise 22 Ocak – 2 Şubat arasında olacak. 5 Şubat'ta yeniden ders zili çalacak ve ikinci dönem başlayacak. İkinci dönemin ara tatili ise 8-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 14 Haziran 2023 günü ise karneler alınacak ve yaz tatili başlayacak.